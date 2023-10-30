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Уоррен: Реванш Нганну - Фьюри может оказаться таким же масштабным, как и поединок с Усиком
В команде готовы предложить реванш
Getty Images/Global Images Ukraine
Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, заявил, что открыт для сотрудничества с MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.
"После этого боя он стал огромной звездой, героем. Теперь он может выступать в больших боях, и я проведу встречу с его людьми, чтобы обсудить совместную работу. Матч-реванш может оказаться таким же масштабным, как и поединок с Усиком.
Я предложу ему элитный бой. Он крепкий атлет. После этого боя он попадёт в топ-10 рейтинга, и дал бы ему шанс против любого из первой десятки. Думаю, что прямо сейчас он бы побил пятерых из десяти", — приводит слова Уоррена Boxing News.
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