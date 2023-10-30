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Хирн: Я не знаю, способен ли Фьюри держать удар
Промоутер раскритиковал боксера
Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что после провального выступления Тайсона Фьюри в бою против Фрэнсиса Нганну его поединок против Александра Усика потерял смысл.
"Я не знаю, по-прежнему способен ли Фьюри держать удар, не отнял ли бой против Уайлдера что-то у него. Перед этим я говорил, что Джошуа побьет Фьюри в любой день недели, он нокаутирует его за шесть раундов.
Отменяйте все и просто сделайте сейчас бой Фьюри — Джошуа. Я говорю вам, что Эй Джей уверенно его победит, остановит и отправит на пенсию. Усик против Фьюри — это мисматч, никто не хочет его смотреть", — сказал Хирн.
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