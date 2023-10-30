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Фьюри: По статистике ударов, Нганну не победил меня в этом бою

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Большинство экспертов так не считают

Фьюри: По статистике ударов, Нганну не победил меня в этом бою

Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о результате поединка с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

Напомним, что бой состоялся 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где Фьюри победил раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96), что вызвало споры.

"Нганну выиграл третий раунд со счётом 10-8 и, может быть, забрал ещё один. В остальных же я просто боксировал, а он не мог приблизиться.

Я не судья, но вижу, и это очевидно, что, по статистике ударов, он не победил в этом бою. Если бы он победил, то ему бы отдали победу. Это ведь не моё шоу, не так ли? Мы оба выступали на выезде", — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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В статье: Тайсон Фьюри
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