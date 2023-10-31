Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик: После боя с Дюбуа мои яйца стали золотыми
Украинец вспомнил свой последний бой
Фото: USYK17
Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (21-0, 14 KO) рассказал о том, что его нельзя победить ударами ниже пояса.
"Меня нельзя победить ударами ниже пояса. Только жена знает, как добраться до моего слабого места. Но это секрет. После боя против Дюбуа мои яйца стали золотыми", — сказал Усик в интервью Seconds Out.
Усик в своём последнем бою, состоявшемся в августе, досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.
Популярное сейчас
- Лотар Маттеус о Золотом мяче Месси: Это фарс, хоть я и фанат Лионеля, он победил несправедливо
- В результате атаки на Крым повреждены ЗРК С-300 - росСМИ
- С момента полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили более 300000 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Две легенды. Усик смотрел бой Фьюри рядом с Роналду – ВИДЕО
- Травмированный Неймар выступил моделью нижнего белья бренда Ким Кардашьян. ФОТО
- Одноклубник Зинченко пропустил матч Арсенала из-за мышечной травмы. Фанаты уверены, что знают причину травмы. ВИДЕО