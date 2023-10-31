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Усик: После боя с Дюбуа мои яйца стали золотыми

Бокс
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Украинец вспомнил свой последний бой

Усик: После боя с Дюбуа мои яйца стали золотыми

Фото: USYK17

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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (21-0, 14 KO) рассказал о том, что его нельзя победить ударами ниже пояса.

"Меня нельзя победить ударами ниже пояса. Только жена знает, как добраться до моего слабого места. Но это секрет. После боя против Дюбуа мои яйца стали золотыми", — сказал Усик в интервью Seconds Out.

Усик в своём последнем бою, состоявшемся в августе, досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

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В статье: Александр Усик
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