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Нганну: Мы можем провести бой с Уайлдером

Бокс
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Нганну: Мы можем провести бой с Уайлдером

Getty Images/Global Images Ukraine

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Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну рассказал о том, что он может провести поединок с американским боксёром Деонтеем Уайлдером по правилам смешанных единоборств.

"Это то, что может произойти. Деонтей Уайлдер в течение нескольких месяцев тренировался по ММА. Пока ничего не решено, но некоторые вещи дошли до моего сведения, так что в этом есть смысл. Он действительно серьёзно относится к ММА", — приводит слова Нганну MMAJunkie.

Напомним, в минувшие выходные Нганну уступил британцу Тайсону Фьюри раздельным решением судей.

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В статье: Дионтей Уайлдер Фрэнсис Нганну
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