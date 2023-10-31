Нганну: Мы можем провести бой с Уайлдером

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну рассказал о том, что он может провести поединок с американским боксёром Деонтеем Уайлдером по правилам смешанных единоборств.

"Это то, что может произойти. Деонтей Уайлдер в течение нескольких месяцев тренировался по ММА. Пока ничего не решено, но некоторые вещи дошли до моего сведения, так что в этом есть смысл. Он действительно серьёзно относится к ММА", — приводит слова Нганну MMAJunkie.

Напомним, в минувшие выходные Нганну уступил британцу Тайсону Фьюри раздельным решением судей.