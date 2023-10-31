Джон Джонс: Благодаря Нганну для всех откроется много возможностей в будущем

Лидер рейтинга pound-for-pound американец Джон Джонс высказался по поводу камерунца Фрэнсиса Нганну, который в минувшие выходные провёл боксёрский поединок с британцем Тайсоном Фьюри.

"Нганну проделал отличную работу, я рад, что бой получился конкурентным. Благодаря этому для нас всех откроется много возможностей в будущем", — написал Джонс в социальных сетях.

Отметим, что Нганну отправил Фьюри в нокдаун в третьем раунде, однако победа в итоге досталась британцу.