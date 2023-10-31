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Джон Джонс: Благодаря Нганну для всех откроется много возможностей в будущем

Бокс
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Это не последний бой с участием представителя UFC

Джон Джонс: Благодаря Нганну для всех откроется много возможностей в будущем

Фото: tengrinews.kz

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Лидер рейтинга pound-for-pound американец Джон Джонс высказался по поводу камерунца Фрэнсиса Нганну, который в минувшие выходные провёл боксёрский поединок с британцем Тайсоном Фьюри.

"Нганну проделал отличную работу, я рад, что бой получился конкурентным. Благодаря этому для нас всех откроется много возможностей в будущем", — написал Джонс в социальных сетях.

Отметим, что Нганну отправил Фьюри в нокдаун в третьем раунде, однако победа в итоге досталась британцу.

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В статье: Фрэнсис Нганну
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