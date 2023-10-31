Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джон Джонс: Благодаря Нганну для всех откроется много возможностей в будущем
Это не последний бой с участием представителя UFC
Фото: tengrinews.kz
Лидер рейтинга pound-for-pound американец Джон Джонс высказался по поводу камерунца Фрэнсиса Нганну, который в минувшие выходные провёл боксёрский поединок с британцем Тайсоном Фьюри.
"Нганну проделал отличную работу, я рад, что бой получился конкурентным. Благодаря этому для нас всех откроется много возможностей в будущем", — написал Джонс в социальных сетях.
Отметим, что Нганну отправил Фьюри в нокдаун в третьем раунде, однако победа в итоге досталась британцу.
Популярное сейчас
- Месси о соперничестве с Роналду: Это была великая битва. Мы оставались на вершине 10-15 лет, мы заслужили это
- Кривушкин обслужит перенесенный матч Рух - Днепр-1
- Карпаты продлили контракт со своим капитаном
- Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Видео
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО