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UFC проведет турнир в Шанхае

Бокс
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Он состоится в декабре

UFC проведет турнир в Шанхае

Новина українською

UFC объявил о своем возвращении в Шанхай, где 9 декабря состоится турнир Fight Night и финал второго сезона ROAD TO UFC.

Это будет четвёртое мероприятие UFC в Китае, которое пройдёт на недавно отремонтированном стадионе Shanghai Indoor Stadium.

"Наш первый турнир UFC в Шанхае в 2017 году стал историческим событием, побившим рекорды, создавшим незабываемые впечатления и объявившим о приходе UFC в континентальный Китай. Нам не терпится устроить ещё одно невероятное шоу для наших страстных поклонников и продемонстрировать новое поколение спортсменов UFC из этой страны. Возможность провести это мероприятие там, где всё начиналось, в этом невероятном городе, где находится наша штаб-квартира и куда мы вложили значительные средства, чтобы изменить этот вид спорта, — достойный способ написать следующую главу в развитии ММА в Китае", — сказал Кевин Чанг, старший вице-президент UFC и глава азиатского подразделения.

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В статье: UFC
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