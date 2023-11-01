Эдди Хирн сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн назвал фаворита предстоящего боя между обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Слова Хирна приводит boxing247.com.

"Победа Нганну нанесла психологический удар по Фьюри. Теперь Усик будет большим фаворитом в этом бою. Это была лучшая версия Тайсона Фьюри. Когда ты делаешь глупые вещи, например, боксируешь против парня с UFC, и это имеет неприятные последствия, это действительно влияет на твое наследие".

Ранее стало известно, что бой Усик – Фьюри может не состоятся 23 декабря.