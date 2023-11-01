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Тедди Атлас назвал свой счёт в бое Усик - Нганну
Разница составила в 4 балла
Фото: isport.ua
Известный тренер Тедди Атлас высказался о боксёрском поединке британца Тайсона Фьюри и бывшего чемпиона UFC, камерунца Фрэнсиса Нганну.
"Фьюри был неподготовлен ментально, а не физически. Нганну был панчером в этом бою, без сомнения. Фьюри потрясающий боец, потрясающий боксёр и всё остальное, но он не чистый панчер. Он большой парень, бьёт соперников, нокаутирует некоторых парней. Я имею в виду, он дважды нокаутировал Уайлдера, он бьёт со всей своей силой, бьёт правильно. Конечно, он панчер, настоящий динамит, лишь некоторые имеют этот навык, но я считаю, что Нганну был тем парнем, который сыграл эту роль в чистом виде в тот вечер.
Мой окончательный результат: 97-93 в пользу мистера Фьюри, и, как я уже сказал в своих комментариях, было много постановки, много финтов, полуджебов, много наблюдения. Возможно, раунды могли быть более равными", — сказал Атлас в видео на своём YouTube-канале.
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