Фрэнсис Нганну: В прошлую субботу я был львом, сражающимся со стаей гиен

Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну дал комментарий по поводу своего боя с британцем Тайсоном Фьюри.

"В прошлую субботу я был львом, сражающимся со стаей гиен — Тайсоном Фьюри, рефери — за то, что он допустил незаконный удар локтем, и судьями — за их карточки с оценками", — написал Нганну в социальных сетях.

Напомним, встреча бойцов состоялась 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Фьюри раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96). При этом камерунец отправил Фьюри в нокдаун.