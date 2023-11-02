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Фрэнсис Нганну: В прошлую субботу я был львом, сражающимся со стаей гиен
Боксер подытожил свое выступление
Фото: Твіттер
Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну дал комментарий по поводу своего боя с британцем Тайсоном Фьюри.
"В прошлую субботу я был львом, сражающимся со стаей гиен — Тайсоном Фьюри, рефери — за то, что он допустил незаконный удар локтем, и судьями — за их карточки с оценками", — написал Нганну в социальных сетях.
Напомним, встреча бойцов состоялась 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Фьюри раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96). При этом камерунец отправил Фьюри в нокдаун.
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