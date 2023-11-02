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Фрэнсис Нганну: В прошлую субботу я был львом, сражающимся со стаей гиен

Бокс
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Боксер подытожил свое выступление

Фрэнсис Нганну: В прошлую субботу я был львом, сражающимся со стаей гиен

Фото: Твіттер

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Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну дал комментарий по поводу своего боя с британцем Тайсоном Фьюри.

"В прошлую субботу я был львом, сражающимся со стаей гиен — Тайсоном Фьюри, рефери — за то, что он допустил незаконный удар локтем, и судьями — за их карточки с оценками", — написал Нганну в социальных сетях.

Напомним, встреча бойцов состоялась 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Фьюри раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96). При этом камерунец отправил Фьюри в нокдаун.

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В статье: Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну
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