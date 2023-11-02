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Нганну поблагодарил Майка Тайсона за подготовку к бою с Фьюри

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Железный Майк и вправду хорошо подготовил бойца UFC

Нганну поблагодарил Майка Тайсона за подготовку к бою с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

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Боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поблагодарил легенду бокса Майка Тайсона, который помогал ему готовиться к поединку с британцем Тайсоном Фьюри.

"Мой брат, мой кумир, величайший боксёр в истории. Спасибо, что верил в меня, за помощь и за то, что укреплял мою веру. Единственный и неповторимый – Майк Тайсон", — написал Нганну.

Напомним, бой между Нганну и Фьюри состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября. Противостояние продлилось всю дистанцию (десять раундов) и завершилось победой Тайсона раздельным судейским решением (95-94, 95-94, 93-96).

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