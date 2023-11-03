Фрэнсис Нганну: Сомневайтесь во мне теперь

Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где иронично высказался в адрес своих критиков.

"Сомневайтесь во мне теперь", — написал Фрэнсис, прикрепив к сообщению несколько фото с поединка с Тайсоном Фьюри.

Напомним, что бой продлился десять раундов и завершился победой Тайсона раздельным решением судей. Многие спортсмены и аналитики при этом высказали мнение, что судейский вердикт несправедлив.