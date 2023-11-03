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Фрэнсис Нганну: Сомневайтесь во мне теперь
Боксер высказался в адрес своих критиков
Getty Images/Global Images Ukraine
Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где иронично высказался в адрес своих критиков.
"Сомневайтесь во мне теперь", — написал Фрэнсис, прикрепив к сообщению несколько фото с поединка с Тайсоном Фьюри.
Напомним, что бой продлился десять раундов и завершился победой Тайсона раздельным решением судей. Многие спортсмены и аналитики при этом высказали мнение, что судейский вердикт несправедлив.
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