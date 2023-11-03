Тайсон Фьюри: Вероятно, у нас когда-нибудь в будущем будет реванш с Нганну

Британский боксёр Тайсон Фьюри высказался о возможном реванше с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

"Нет, этот бой был не таким, каким я его себе представлял. Я думал, у него будет шанс нанести удар, как и у остальных противников. Но он проявил себя хорошим бойцом, и, вероятно, у нас когда-нибудь в будущем будет реванш. Кто бы мог об этом подумать?" – приводит слова Фьюри TNT Sports.

Напомним, бой между Нганну и Фьюри состоялся 28 октября. Противостояние продлилось всю дистанцию (10 раундов) и завершилось победой Тайсона раздельным судейским решением (95-94, 95-94, 93-96).