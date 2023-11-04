Промоутер Фьюри: Тайсону необходимо отдохнуть и разрешить своему телу восстановиться

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, при каком условии его подопечный мог выйти на бой против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21- 0;14 КО) 23 декабря текущего года.

"Фьюри провел в тренировочном лагере 12 недель. Он профессиональный боксер высочайшего уровня. Тайсон сражался против соперника неизвестного качества, на самом деле оказавшегося очень хорошим оппонентом.

Если бы бой закончился через два-три раунда, то поединок с Усиком состоялся бы 23 декабря. Это был трудный вечер для Тайсона, ему необходимо отдохнуть и позволить своему телу восстановиться" – сказал он.