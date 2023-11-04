Нганну о судьях боя против Фьюри: Это уничтожает спорт, такие вещи не должны допускаться

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну прокомментировал работу судей в его поединке против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО). Его слова цитирует TMZSports:

"Я видел судейские записки. Один из судей поставил 7-3. Я такой: "Какое сражение ты смотрел? Это был какой-нибудь поединок на твоем мониторе, или ты смотрел именно наш бой?"

Но ты понимаешь, что здесь много политики. Многое происходит. Возможно, я просто был побочной проблемой в сломанной системе, работающей у них. Я не намерен толкать туда свой нос, потому что это неправильно.

Мне безразлично, на меня это никак не повлияет, но есть много бойцов, с которыми так поступают. Это дерьмо, это неправильно. Это уничтожает спорт. Такие вещи не должны допускаться. Это позор для спорта" – сказал он.