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Нганну о судьях боя против Фьюри: Это уничтожает спорт, такие вещи не должны допускаться

Бокс
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Нганну о судьях боя против Фьюри: Это уничтожает спорт, такие вещи не должны допускаться

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну прокомментировал работу судей в его поединке против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО). Его слова цитирует TMZSports:

"Я видел судейские записки. Один из судей поставил 7-3. Я такой: "Какое сражение ты смотрел? Это был какой-нибудь поединок на твоем мониторе, или ты смотрел именно наш бой?"

Но ты понимаешь, что здесь много политики. Многое происходит. Возможно, я просто был побочной проблемой в сломанной системе, работающей у них. Я не намерен толкать туда свой нос, потому что это неправильно.

Мне безразлично, на меня это никак не повлияет, но есть много бойцов, с которыми так поступают. Это дерьмо, это неправильно. Это уничтожает спорт. Такие вещи не должны допускаться. Это позор для спорта" – сказал он.

Напомним, что ранее Усик рассказал о своей поездке на фронт.

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