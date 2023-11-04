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Промоутер Джошуа назвал Усика фаворитом в бою против Фьюри

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Неожиданно, но мерси

Промоутер Джошуа назвал Усика фаворитом в бою против Фьюри

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) Эдди Хирн назвал своего фаворита в поединке за звание абсолютного чемпиона мира Усик-Фьюри. Его слова цитирует Fight Hub TV:

"Поставил бы я на победу Усика сейчас? Наверное, да. Я всегда отдавал предпочтение Фьюри в этом поединке, но лишь незначительно. Усик не большой панчер, это хорошие новости для Тайсона, но мы не знаем, как бой с Нганну повлияет на его уверенность в себе.

Он может возвратиться еще сильнее. Он уже доказывал мне, что я ошибаюсь, но я думаю, что уверенность Усика после субботы будет зашкаливать. Он начнет поединок как небольшой фаворит" – сказал он.

Напомним, что ранее Усик рассказал о своей поездке на фронт.

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