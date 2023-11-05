Промоутер Джошуа просит Фьюри не уходить на пенсию и подраться с Энтони

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) Эдди Хирн просит чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) не идти на спортивную пенсию без боя против его подопечного. Слова специалиста цитирует iFL TV:

"Я говорю вам от всего сердца и всего мозга - Энтони Джошуа избил бы Тайсона Фьюри в любой день недели. И вы можете ходить по кругу и говорить, что я отморожен, но в субботу вечером мы увидели. Мы знаем слабые места Фьюри – вот здесь (голова) и вот здесь (подбородок).

Тайсон уже не тот, что был раньше. Давайте устроим бой. Эйджей против Фьюри. Тебе лучше победить Усика, потому что если ты сделаешь это, тебе придется провести бой с ЭйДжеем. Ты не можешь уходить на пенсию, не побив Энтони Джошуа. Но Эйджей сделает это за тебя, потому что он отправит тебя на пенсию, гарантирую тебе это" – сказал он.