Фьюри – Нганну: Телевизионный бизнес-провал, известны цифры продаж PPV

28 октября в Саудовской Аравии состоялся поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1; 24 КО) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Бой по телевидению транслировался в режиме PPV – "плати и смотри". Однако, собранные по итогам цифры дали понять, что матчи такого формата не заинтересовали западную публику.

Американцы купили всего 11,5 тысяч трансляций в кабельных сетях. Еще 55 тысяч за деньги посмотрели поединок на телеканале ESPN+. Стоимость такого удовольствия составила 80 долларов.

Для сравнения, бой между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором в 2017 году собрал 4,3 миллиона просмотров на PPV.