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Промоутер Фьюри: Способность Тайсона держать удар после боя с Нганну только выросла

Бокс
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Параллельная реальность

Промоутер Фьюри: Способность Тайсона держать удар после боя с Нганну только выросла

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 23 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, что после боя его подопечного с Фрэнсисом Нганну способность держать удар у "Цыганского короля" только выросла. Его слова цитирует Seconds Out:

"Если бы Эдди Хирн действительно разбирался в боксе, то я мог бы иногда воспринимать его слова с уважением. Его способность держать удар не упала, она выросла. Многие бойцы падают - кто поднимается, тот способен держать удар.

В бою, который был перед этим, он дважды попал в нокдаун против самого большого панчера, встал и сделал то, что должен был сделать. В первом бою он дважды попал в нокдаун и встал. Это называется способностью держать удар.

У Ларри Голмса это было. Это было у Мухаммеда Али. Способность удерживать удар. В этом и разница, чтобы суметь вставать" – сказал он.

Напомним, что ранее стали известны цифры продаж трансляций боя Фьюри-Нганну.

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