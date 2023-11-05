Промоутер Усика: Фьюри без сомнения выиграл поединок против Нганну

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Александр Красюк прокомментировал результаты боя Фьюри-Нганну. Его слова цитирует iFL TV:

– Что вы думаете о его выступлении против Фрэнсиса Нганну?

– Ему не повезло, что он был слишком самоуверен, не замечал своего соперника и относился к нему, скажем так, без боксерского уважения, и ему пришлось поплатиться за это.

– Когда вы вспоминаете о самомнении, о чем вы имеете в виду?

– Это значит, скажем, когда ты мастер в пении и кто-то приходит с улицы. Скажем, бомжара, как он говорит. Приходит бомжара с улицы, ты не ждешь от него чего-нибудь серьезного, но вдруг оказывается, что этот мужчина имеет оперный голос. И ты выглядишь не лучше, когда кто-то сравнивает тебя с бомжарой. Вот как это выглядело.

Что ж, без сомнения, Тайсон Фьюри выиграл бой, любой профессионал в боксе может это подтвердить, но то, как он выглядел, это было не так убедительно, как делал Фьюри, которого мы знаем - сказал Красюк.