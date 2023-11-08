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Усик: Я бы очень хотел, чтобы бой с Фьюри состоялся в феврале

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Усик: Я бы очень хотел, чтобы бой с Фьюри состоялся в феврале

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский чемпион супертяжелого веса по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик рассказал, когда может провести бой с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

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"Бой может состояться в феврале, и я бы очень хотел, чтобы он состоялся в феврале. Я был готов драться 23 декабря, но Фьюри получил повреждение в последнем поединке, поэтому, скорее всего, бой будет перенесен на 2024 год.

Моя подготовка? Я буду выполнять больше технической работы. В общем, никаких изменений. У меня просто немного больше времени на дополнительные задачи. Я вообще не думаю о Тайсоне Фьюри. Я думаю только о себе, своей команде и своей семье. Мне не нужно думать о своем сопернике".

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Источник:
Reuters
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