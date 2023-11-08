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Роберт Гарсия сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Он отдал преимущество украинцу
Один из лучших тренеров Роберт Гарсия сделал прогноз на бой Тайсона Фьюри и Александра Усика.
"Тайсон Фьюри не должен входить в десятку лучших бойцов мира. Он дерьмово выглядел против Нганну. Я думаю, что Усик его поколотит. Он не прикоснется к Усику, я вам гарантирую", – сказал Гарсия.
Стоит отметить, что в бою с Франсисом Нганну Тайсон Фьюри выглядел не очень уверенно и показал свои слабые стороны.
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