Роберт Гарсия сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Один из лучших тренеров Роберт Гарсия сделал прогноз на бой Тайсона Фьюри и Александра Усика.

"Тайсон Фьюри не должен входить в десятку лучших бойцов мира. Он дерьмово выглядел против Нганну. Я думаю, что Усик его поколотит. Он не прикоснется к Усику, я вам гарантирую", – сказал Гарсия.

Стоит отметить, что в бою с Франсисом Нганну Тайсон Фьюри выглядел не очень уверенно и показал свои слабые стороны.