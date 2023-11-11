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Шакур Стивенсон не считает Усика бойцом ТОП 5 Р4Р
Его персональные проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира, американец Шакур Стивенсон назвал свой ТОП 5 бойцов вне зависимости от весовой категории. В список вошли Теренс Кроуфорд, Наоя Иннуэ, Джервонта Дэвис и Тайсон Фьюри. Пятым он назвал себя.
На вопрос, почему в список не вошли Александр Усик и Сауль Альварес, спортсмен ответил:
"Усик – отличный боец, у него ничего не отобрать, но у меня свои преимущества, мне нравятся все эти ребята.
Один боец, которого мне очень не хватает в списке, это Джарон Эннис, он мне очень нравится. Я думаю, что он отличный боец. Однако это все зависит от преимуществ. Если я пропустил Усика или Канело… Это просто потому, что это мое видение.
В конце концов вы не можете составить настоящий список P4P, потому что у каждого свои преимущества. Но очевидно, что Кроуфорд номер один.
Я едва гонюсь за первым местом в списке P4P. Я нахожусь в нем, но едва гонюсь, я хочу быть номером один.
И пока я не стану номером один, я не остановлюсь, потому что когда ты номер один, все знают, что ты номер один" – сказал он.
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