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Шакур Стивенсон не считает Усика бойцом ТОП 5 Р4Р

Бокс
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Его персональные проблемы

Шакур Стивенсон не считает Усика бойцом ТОП 5 Р4Р

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Бывший чемпион мира, американец Шакур Стивенсон назвал свой ТОП 5 бойцов вне зависимости от весовой категории. В список вошли Теренс Кроуфорд, Наоя Иннуэ, Джервонта Дэвис и Тайсон Фьюри. Пятым он назвал себя.

На вопрос, почему в список не вошли Александр Усик и Сауль Альварес, спортсмен ответил:

"Усик – отличный боец, у него ничего не отобрать, но у меня свои преимущества, мне нравятся все эти ребята.

Один боец, которого мне очень не хватает в списке, это Джарон Эннис, он мне очень нравится. Я думаю, что он отличный боец. Однако это все зависит от преимуществ. Если я пропустил Усика или Канело… Это просто потому, что это мое видение.

В конце концов вы не можете составить настоящий список P4P, потому что у каждого свои преимущества. Но очевидно, что Кроуфорд номер один.

Я едва гонюсь за первым местом в списке P4P. Я нахожусь в нем, но едва гонюсь, я хочу быть номером один.

И пока я не стану номером один, я не остановлюсь, потому что когда ты номер один, все знают, что ты номер один" – сказал он.

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Источник:
talksport.com
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