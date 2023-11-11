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Промоутер Джошуа анонсирует вечер бокса 23 декабря в Саудовской Аравии
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Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) Эдди Хирн анонсировал вечер бокса 23 декабря в Саудовской Аравии. Его слова цитирует boxing-social.com:
"Я не хочу говорить слишком много, потому что я знаю, что говорю слишком много. К нам обратились по поводу этой даты. Прошло шесть недель, у нас много бойцов, некоторые из которых будут готовы к бою 23 декабря. Посмотрим, что произойдет" – сказал он.
Напомним, что ранее Усик
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