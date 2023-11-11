Джошуа и Уайлдер могут выйти на ринг в один вечер бокса

Британский супертяж Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) и американец Деонтей Уайлдер (42-2-1; 41 КО) могут выйти на ринг уже 23 декабря в Саудовской Аравии. Об этом сообщает инсайдер Дэн Рафаэль.

Отмечается, что бойцы проведут не очный поединок, а будут иметь разных соперников. Переговоры продолжаются и по словам специалистов заходят в финальную стадию.

Также обсуждается участие в вечере бокса чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрия Бивола (21-0; 11 КО).