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Джошуа и Уайлдер могут выйти на ринг в один вечер бокса

Бокс

Однако поединок станет не очным

Джошуа и Уайлдер могут выйти на ринг в один вечер бокса

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Британский супертяж Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) и американец Деонтей Уайлдер (42-2-1; 41 КО) могут выйти на ринг уже 23 декабря в Саудовской Аравии. Об этом сообщает инсайдер Дэн Рафаэль.

Отмечается, что бойцы проведут не очный поединок, а будут иметь разных соперников. Переговоры продолжаются и по словам специалистов заходят в финальную стадию.

Также обсуждается участие в вечере бокса чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрия Бивола (21-0; 11 КО).

Ранее Эдди Хирн заявил о переговорах по вечеру бокса 23 декабря.

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