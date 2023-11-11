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IBF обновила рейтинг по весовым категориям, трое украинцев улучшили позиции
Лидеров среди наших пока нет
Международная боксерская федерация (IBF) обновила рейтинг по весовым категориям. Сменили свои позиции и украинские бойцы.
Так, наивысше среди наших разместился Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) – представитель полутяжелого веса, переместившийся с 7 на 5 строчку.
Денис Беринчик (18-0; 9 КО), владеющий титулом WBO International в легком весе, переместился с 9 на 8 строчку рейтинга.
Чемпион мира по версии IBF Interсontinental в полусреднем весе Карен Чухаджян (23-2; 13 КО), занял 10 позицию, улучшив предварительный результат на две ступени.
Арнольд Хегай (полулегкий вес) и Иван Голубь (полусредний вес) покинули ТОП 15.
Напомним, что Джошуа и Уайлдер
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