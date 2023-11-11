  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. IBF обновила рейтинг по весовым категориям, трое украинцев улучшили позиции
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

IBF обновила рейтинг по весовым категориям, трое украинцев улучшили позиции

Бокс
Обновлено

Лидеров среди наших пока нет

IBF обновила рейтинг по весовым категориям, трое украинцев улучшили позиции

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Международная боксерская федерация (IBF) обновила рейтинг по весовым категориям. Сменили свои позиции и украинские бойцы.

Так, наивысше среди наших разместился Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) – представитель полутяжелого веса, переместившийся с 7 на 5 строчку.

Денис Беринчик (18-0; 9 КО), владеющий титулом WBO International в легком весе, переместился с 9 на 8 строчку рейтинга.

Чемпион мира по версии IBF Interсontinental в полусреднем весе Карен Чухаджян (23-2; 13 КО), занял 10 позицию, улучшив предварительный результат на две ступени.

Арнольд Хегай (полулегкий вес) и Иван Голубь (полусредний вес) покинули ТОП 15.

Напомним, что Джошуа и Уайлдер могут выйти на ринг 23 декабря.

По теме
yellow-arrow
Усик об оскорблениях со стороны Фьюри: Я вырос в деревне со щелью в зубах
yellow-arrow
Джошуа и Уайлдер могут выйти на ринг в один вечер бокса
yellow-arrow
Промоутер Джошуа анонсирует вечер бокса 23 декабря в Саудовской Аравии
Денис Беринчик Александр Гвоздик Карен Чухаджян
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде