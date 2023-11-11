IBF обновила рейтинг по весовым категориям, трое украинцев улучшили позиции

Международная боксерская федерация (IBF) обновила рейтинг по весовым категориям. Сменили свои позиции и украинские бойцы.

Так, наивысше среди наших разместился Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) – представитель полутяжелого веса, переместившийся с 7 на 5 строчку.

Денис Беринчик (18-0; 9 КО), владеющий титулом WBO International в легком весе, переместился с 9 на 8 строчку рейтинга.

Чемпион мира по версии IBF Interсontinental в полусреднем весе Карен Чухаджян (23-2; 13 КО), занял 10 позицию, улучшив предварительный результат на две ступени.

Арнольд Хегай (полулегкий вес) и Иван Голубь (полусредний вес) покинули ТОП 15.