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Усик об оскорблениях со стороны Фьюри: Я вырос в деревне со щелью в зубах
После такого не страшен никто
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) отреагировал на периодические оскорбления со стороны чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО). Его слова цитирует канал BeanymanSports:
"Возможно, Тайсон Фьюри просто хочет меня обидеть, бросаясь разными непристойными выражениями в мою сторону. Но для меня, выросшего в деревне с фамилией Усик, со щелью в зубах... Послушайте, я столько раз слышал о себе какие-то обзывания, что я все переворачиваю, и они становятся моим достижением.
Я люблю этого невероятного человека. По-человечески у меня нет к нему враждебного настроения. Я просто люблю людей и Тайсона Фьюри тоже" – сказал он.
Напомним, ранее Усик
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