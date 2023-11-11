Фьюри-старший: Тайсон будет властвовать в ринге и остановит Усика

Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) Джон Фьюри прокомментировал победу своего сына над Фрэнсисом Нганну и рассказал о плане на бой против Александра Усика (21-0; 14 КО) ). Его слова цитирует Second Out:

"Я не хочу говорить о победе Тайсона (над Нганну – прим.). Это была хорошая победа. Могу только сказать, что люди говорят чушь. Мой сын все еще остается чемпионом мира и лучшим супертяжелым бойцом уже долгое время.

Если они не верят в него, это дело их. Я верю в него. Увидите, когда он получит Усика, он будет властвовать на ринге и остановит Усика" – сказал он.