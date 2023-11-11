  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри-старший: Тайсон будет властвовать в ринге и остановит Усика
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри-старший: Тайсон будет властвовать в ринге и остановит Усика

Бокс
Обновлено

Ой не факт

Фьюри-старший: Тайсон будет властвовать в ринге и остановит Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) Джон Фьюри прокомментировал победу своего сына над Фрэнсисом Нганну и рассказал о плане на бой против Александра Усика (21-0; 14 КО) ). Его слова цитирует Second Out:

"Я не хочу говорить о победе Тайсона (над Нганну – прим.). Это была хорошая победа. Могу только сказать, что люди говорят чушь. Мой сын все еще остается чемпионом мира и лучшим супертяжелым бойцом уже долгое время.

Если они не верят в него, это дело их. Я верю в него. Увидите, когда он получит Усика, он будет властвовать на ринге и остановит Усика" – сказал он.

Напомним, что ранее Усик рассказал об оскорблениях Фьюри.

По теме
yellow-arrow
Усик об оскорблениях со стороны Фьюри: Я вырос в деревне со щелью в зубах
yellow-arrow
IBF обновила рейтинг по весовым категориям, трое украинцев улучшили позиции
yellow-arrow
Джошуа и Уайлдер могут выйти на ринг в один вечер бокса
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде