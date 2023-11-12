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Усик полетит в экзотическую страну на саммит WBC
Неожиданный визит
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) посетит саммит Всемирного боксерского совета (WBC). Торжественное мероприятие пройдет с 12 по 17 ноября в Ташкенте (Узбекистан).
"Привет всем. Я буду на конгрессе WBC в Узбекистане. Увидимся" – приводит слова нашего чемпиона World Boxing Council.
Среди украинцев саммит также посетит экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (17-3; 11 КО), подтвердивший свое участие ранее.
Напомним, что Усик
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