Усик полетит в экзотическую страну на саммит WBC

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) посетит саммит Всемирного боксерского совета (WBC). Торжественное мероприятие пройдет с 12 по 17 ноября в Ташкенте (Узбекистан).

"Привет всем. Я буду на конгрессе WBC в Узбекистане. Увидимся" – приводит слова нашего чемпиона World Boxing Council.

Среди украинцев саммит также посетит экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (17-3; 11 КО), подтвердивший свое участие ранее.