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Джошуа и Уайлдер получили соперников на 23 декабря

Бокс
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Неужели это действительно произойдет

Джошуа и Уайлдер получили соперников на 23 декабря

Фото: fight.ru

UA-Футбол
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Сразу несколько боксерских инсайдеров сообщили, что 23 декабря в Саудовской Аравии состоится вечер бокса с участием сразу двух звезд супертяжелого веса. Об этом сообщает BoxingScene.

Британский супертяж Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) выйдет на ринг против шведа Отто Валлина (26-1; 14 КО). Американца Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО) хотят свести с Джозефом Паркером (33-3; 23 КО).

Также в вечере бокса планируется участие чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0; 11 КО). Его соперником станет Ричард Ривейра (25-1; 19 КО).

Напомним, что Усик полетит на саммит WBC.

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