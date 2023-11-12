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Джошуа и Уайлдер получили соперников на 23 декабря
Неужели это действительно произойдет
Фото: fight.ru
Сразу несколько боксерских инсайдеров сообщили, что 23 декабря в Саудовской Аравии состоится вечер бокса с участием сразу двух звезд супертяжелого веса. Об этом сообщает BoxingScene.
Британский супертяж Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) выйдет на ринг против шведа Отто Валлина (26-1; 14 КО). Американца Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО) хотят свести с Джозефом Паркером (33-3; 23 КО).
Также в вечере бокса планируется участие чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0; 11 КО). Его соперником станет Ричард Ривейра (25-1; 19 КО).
Напомним, что Усик
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