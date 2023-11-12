Шакур Стивенсон обвинил Ломаченко в срыве их поединка

Экс-чемпион мира, американец Шакур Стивенсон (20-0; 10 КО) рассказал, что команда украинца Василия Ломаченко (17-3; 11 КО) отказалась провести очный поединок между спортсменами. Слова Шакура цитирует boxing247.com:

"В Top Tank сделали все, что могли. Они предложили Ломаченко самую большую сумму денег в его карьере. Я не знаю, о какой сумме идет речь, но знаю точно, что ему никогда даже не предлагали столько, но он отказался.

Если честно, я остался немного разочарованным, потому что всегда следил за Ломаченко. Я всегда думал, что он боец. Какой-то период я был уверен, что он станет моим следующим соперником. Я наблюдал, как развивалась его карьера и всегда говорил, что этот парень никогда ни от кого не уклоняется. Он принимал каждый бой. Отказывался от проходных поединков и принимал только самые сложные вызовы. Потому, в глубине души, я был уверен в нашем поединке.

Я не знаю, что вам сказать. Я не Ломаченко. Я могу беспокоиться только о том, что могу контролировать. Я ничего не смогу сделать, если Ломаченко откажется сразиться со мной" – сказал американец.