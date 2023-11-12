Крайний соперник Усика снова готов выйти на ринг

Крайний соперник украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО), британец Даниэль Дюбуа снова готов выйти на ринг. После поединка 26 августа во Вроцлаве спортсмен готовится сразиться 23 декабря в Саудовской Аравии.

Его соперником станет Дерек Чисора или Джаррелл Миллер. Окончательно имя оппонента станет известно в ближайшее время.

Напомним, что по сообщению нескольких источников 23 декабря в Джиде планируется провести грандиозный вечер бокса, участниками которого станут в том числе Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер и Дмитрий Бивол.