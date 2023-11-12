  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Крайний соперник Усика снова готов выйти на ринг
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Крайний соперник Усика снова готов выйти на ринг

Бокс

Но оппонент будет другим

Крайний соперник Усика снова готов выйти на ринг

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Крайний соперник украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО), британец Даниэль Дюбуа снова готов выйти на ринг. После поединка 26 августа во Вроцлаве спортсмен готовится сразиться 23 декабря в Саудовской Аравии.

Его соперником станет Дерек Чисора или Джаррелл Миллер. Окончательно имя оппонента станет известно в ближайшее время.

Напомним, что по сообщению нескольких источников 23 декабря в Джиде планируется провести грандиозный вечер бокса, участниками которого станут в том числе Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер и Дмитрий Бивол.

Напомним, что ранее экс-соперник Усика дал прогноз на бой против Фьюри.

По теме
yellow-arrow
Шакур Стивенсон обвинил Ломаченко в срыве их поединка
yellow-arrow
Бывший соперник Усика ставит на украинца в бою против Фьюри
yellow-arrow
Джошуа и Уайлдер получили соперников на 23 декабря
Александр Усик Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде