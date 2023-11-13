Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер могут провести бой в Саудовской Аравии

Экс-чемпионы мира в супертяжёлом весе, британец Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) и американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO) могут выступить в рамках одного шоу, которое состоится в Саудовской Аравии, пишет издание BoxingScene.

Как пишет источник, Джошуа ведёт переговоры со шведом Отто Валлином (26-1, 14 KO). Соперником Уайлдера может стать ещё один экс-чемпион новозеландец Джозеф Паркер (33-3, 23 KO).

В своём последнем бою, состоявшемся в августе, Джошуа нокаутировал финского ветерана Роберта Хелениуса. Уайлдер не выступал с октября 2022 года, когда также нокаутировал Хелениуса.