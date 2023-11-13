  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер могут провести бой в Саудовской Аравии
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер могут провести бой в Саудовской Аравии

Бокс

Правда соперники у них разные

Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер могут провести бой в Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Экс-чемпионы мира в супертяжёлом весе, британец Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) и американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO) могут выступить в рамках одного шоу, которое состоится в Саудовской Аравии, пишет издание BoxingScene.

Как пишет источник, Джошуа ведёт переговоры со шведом Отто Валлином (26-1, 14 KO). Соперником Уайлдера может стать ещё один экс-чемпион новозеландец Джозеф Паркер (33-3, 23 KO).

В своём последнем бою, состоявшемся в августе, Джошуа нокаутировал финского ветерана Роберта Хелениуса. Уайлдер не выступал с октября 2022 года, когда также нокаутировал Хелениуса.

По теме
yellow-arrow
Крайний соперник Усика снова готов выйти на ринг
yellow-arrow
Шакур Стивенсон обвинил Ломаченко в срыве их поединка
yellow-arrow
Бывший соперник Усика ставит на украинца в бою против Фьюри
Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде