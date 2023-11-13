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Уайлдер сделал прогноз на бой Кроуфорд - Альварес

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Преимущество в этом бою Деонтей отдал соотечественнику

Уайлдер сделал прогноз на бой Кроуфорд - Альварес

Фото: fight.ru

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Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер высказался о бое между действующим лидером рейтинга pound-for-pound соотечественником Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и мексиканцем Саулем Альваресом (60-2-2, 39 KO).

"В этом бою я выберу Теренса. Мне нравится Теренс, в нём ощущается боец, он может драться в обеих стойках, и в нём нет страха. Он выходит на ринг исключительно ради боя. Я не думаю, что Канело его сломает. Если один план не сработает, тогда он перейдёт к другому. Он будет искать варианты, и я считаю, что он создаст Канело проблемы", — сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу EsNews.

Ранее стало известно, что Международная боксёрская федерация (IBF) лишила Кроуфорда статуса абсолютного чемпиона мира.

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