Уайлдер сделал прогноз на бой Кроуфорд - Альварес

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер высказался о бое между действующим лидером рейтинга pound-for-pound соотечественником Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и мексиканцем Саулем Альваресом (60-2-2, 39 KO).

"В этом бою я выберу Теренса. Мне нравится Теренс, в нём ощущается боец, он может драться в обеих стойках, и в нём нет страха. Он выходит на ринг исключительно ради боя. Я не думаю, что Канело его сломает. Если один план не сработает, тогда он перейдёт к другому. Он будет искать варианты, и я считаю, что он создаст Канело проблемы", — сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу EsNews.

Ранее стало известно, что Международная боксёрская федерация (IBF) лишила Кроуфорда статуса абсолютного чемпиона мира.