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Фрэнсис Нганну вошёл в топ-10 рейтинга WBC
Боксер провел отличный бой с Тайсоном Фьюри
Getty Images/Global Images Ukraine
Совет управляющих WBC включил известного франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну в топ-10 рейтинга тяжеловесов.
"Фрэнсис Нганну отлично справился с поединком против чемпиона WBC в супертяжёлом весе, и совет управляющих WBC принял решение отнести его к №10 в супертяжёлом весе", — говорится в заявлении организации.
Напомним, в последнем поединке Фрэнсис встречался с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Бой продолжался 10 раундов и завершилось победой Тайсона раздельным судейским решением (95-94, 95-94, 93-96).
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