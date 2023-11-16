Пресс-конференция Александр Усик - Тайсон Фьюри: смотреть онлайн LIVE

В четверг, 16 ноября, на "Уэмбли" (Лондон) состоится пресс-конференция, на которой официально объявят дату боя Александр Усик (21-0, 14 КО) - Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Этот поединок состоится за титул абсолютного чемпиона (титул по версии WBC, IBF, IBO, WBA и WBO).

Ориентировочное время начала - 20:00 по Киеву.