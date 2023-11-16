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Джермалл Чарло узнал имя соперника, с которым проведет бой за титул WBC
Им станет временный чемпион организации
Всемирный боксёрский совет (WBC), проводящий 61-й ежегодный съезд в Ташкенте (Узбекистан), назначил обязательного претендента для действующего обладателя титула в среднем весе (до 72,6 кг) американца Джермалла Чарло (32-0, 22 KO).
Им стал временный чемпион организации доминиканец Карлос Адамес (23-1, 18 KO).
В октябре 2022 года Адамес завоевал временный титул WBC в среднем весе, нокаутировав в третьем раунде мексиканского экс-претендента Хуана Монтьеля.
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