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Фьюри хочет сделать вакантными пояса Усика
Ты их сначала завоюй
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) выразил уверенность в победе над чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (21-0; 14 КО) и рассказал о планах на пояса украинца. Его слова цитирует iFL TV:
"Я выиграю у Александра Усика. Я чемпион WBC и линейный чемпион, я получу пояс журнала Ring в третий раз. Остальные пояса меня не так волнуют.
Я просто сделаю их вакантными и позволю кому-то другому попробовать повоевать за эти титулы, а оставлю себе то, что мне положено" – сказал британец.
Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.
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