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Усик: После боя с Фьюри мы будем друзьями
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Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) рассказал о своем отношении к чемпиону по версии WBC Тайсону Фьюри (34-0-1; 24 КО).
"Мне кажется, что первая версия Тайсона Фьюри – это хороший парень, семьянин. Я думаю, что после сражения мы будем друзьями. Но когда работает телевидение, включается камера, Тайсон Фьюри меняется. Он становится словно пришелец: "Ты кролик, ты с*чка, ты полутяжеловес". Для меня это шоу" – сказал украинец.
Напомним, что ранее Фьюри
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