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Уайлдер дал прогноз на свой бой против Паркера

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Уайлдер дал прогноз на свой бой против Паркера

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Американский супертяж Деонтей Уайлдер (43-2-1; 42 КО) дал прогноз на свой бой 23 декабря в Саудовской Аравии против новозеландца Джозефа Паркера (33-3; 23 КО). Его слова цитирует YouTube-канал ESNEWS:

"Вы уже знаете, как закончится наше сражение. Нокаутом. И у себя в голове я нацелен на 3-4 раунда. Я представляю это так, но ты никогда не знаешь точно. Посмотрим, как все сложится. Что бы я ни представлял, я не буду форсировать события. Я просто делаю то, что получается у меня лучше. Это сражение закончится нокаутом" – сказал он.

Напомним, что ранее Усик дал характеристику Фьюри.

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Дионтей Уайлдер Джозеф Паркер
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