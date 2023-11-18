Уайлдер дал прогноз на свой бой против Паркера

Американский супертяж Деонтей Уайлдер (43-2-1; 42 КО) дал прогноз на свой бой 23 декабря в Саудовской Аравии против новозеландца Джозефа Паркера (33-3; 23 КО). Его слова цитирует YouTube-канал ESNEWS:

"Вы уже знаете, как закончится наше сражение. Нокаутом. И у себя в голове я нацелен на 3-4 раунда. Я представляю это так, но ты никогда не знаешь точно. Посмотрим, как все сложится. Что бы я ни представлял, я не буду форсировать события. Я просто делаю то, что получается у меня лучше. Это сражение закончится нокаутом" – сказал он.