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Усик: Самое тяжелое сражение для украинцев - борьба с врагом, который напал на нас
Очень мудрые слова
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) рассказал, почему не считает поединок против Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) самым тяжелым в своей карьере. Его слова цитирует Sky Sports Boxing:
– Это будет самый тяжелый бой в твоей карьере?
– Нет.
– Почему?
– Мы еще не боксировали.
– Ты думаешь, что он станет самым трудным, когда произойдет?
– Это просто спорт, это бокс. Сейчас у нас, у украинцев, и у меня лично самый тяжелый бой – это борьба с врагом, напавшим на нашу страну.
– Как тебе удается фокусироваться на спортивной карьере в такие эмоциональные времена для твоей страны?
– Потому что таким образом я помогаю ребятам, защищающим нашу страну. Не нужно фокусироваться на том, чем ты не обладаешь, чем ты не можешь управлять. Надо делать фокус на то, в чем ты сможешь быть лучшим – сказал Усик.
Напомним, что ранее Усик
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