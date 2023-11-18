Усик: Самое тяжелое сражение для украинцев - борьба с врагом, который напал на нас

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) рассказал, почему не считает поединок против Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) самым тяжелым в своей карьере. Его слова цитирует Sky Sports Boxing:

– Это будет самый тяжелый бой в твоей карьере?

– Нет.

– Почему?

– Мы еще не боксировали.

– Ты думаешь, что он станет самым трудным, когда произойдет?

– Это просто спорт, это бокс. Сейчас у нас, у украинцев, и у меня лично самый тяжелый бой – это борьба с врагом, напавшим на нашу страну.

– Как тебе удается фокусироваться на спортивной карьере в такие эмоциональные времена для твоей страны?

– Потому что таким образом я помогаю ребятам, защищающим нашу страну. Не нужно фокусироваться на том, чем ты не обладаешь, чем ты не можешь управлять. Надо делать фокус на то, в чем ты сможешь быть лучшим – сказал Усик.