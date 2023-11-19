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Промоутер Усика: Фьюри жестко избили на ринге, 23 декабря бой невозможно провести

Бокс

Иначе и не скажешь

Промоутер Усика: Фьюри жестко избили на ринге, 23 декабря бой невозможно провести

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Александр Красюк рассказал, почему бой против Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) невозможно было провести 23 декабря.

"Верно ли, что переговоры о бое с Фьюри длились два дня? Нет, на самом деле они продолжались 15-20 минут. Я объясню почему. Менеджер Фьюри, Фрэнк и Джордж Уоррены, я и Усик работали вместе. Тайсона с нами не было, поэтому мы согласовали дату с людьми из Саудовской Аравии. Мы старались быть очень сговорчивыми. Мы понимали, что невозможно подраться 23 декабря, потому что Фьюри жестко избили на ринге. Если бы мы настаивали на этой дате, то это не принесло бы ни одного позитива. Это неконструктивная позиция.

Мы обсуждали несколько дат и остановили выбор на одной. Организаторы немного перекроили график других событий, и вот мы здесь" – сказал он.

Напомним, что ранее Ломаченко и Беринчик улучшили позиции в рейтинге WBO.

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