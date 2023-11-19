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Фьюри назвал самых больших лузеров супертяжелого веса

Бокс

Очень иронично

Фьюри назвал самых больших лузеров супертяжелого веса

UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) назвал, кто по его мнению являются самыми большими неудачниками супертяжелого веса. Его слова цитирует Sky Sports:

"Да, у Уайлдера и Джошуа неплохой будет боксерский вечер в Саудовской Аравии. Пусть радуются этому. Я буду драться за все титулы супертяжелого веса. А они будут биться в вечере самых больших лузеров.

Эти два лузера. Я не проиграл ни одного боя. Джошуа уже нокаутировали, я побеждал Уайлдера. Но пусть наслаждаются, потому что потом будет мое сражение" – сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Усика рассказал, почему поединок с Фьюри не состоится 23 декабря.

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