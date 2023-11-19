Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри намекнул, куда не будет бить Усика
А сделает все наоборот
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) рассказал, что в поединке против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) будет отдавать предпочтение ударам в голову (намекая на живот как слабое место нашего спортсмена).
"Я всегда нацелен на удары по лицу. Я всегда ищу нокаут. Я всегда желаю нокаута. Я заряжен на удары по лицу! Прямо в лицо. Удары по лицу – это то, чего я хочу" – сказал Цыганский король.
Напомним, что ранее Фьюри
Популярное сейчас
- Нива Бузовая и Агробизнес гарантируют место в топ-5, Чернигов уже не последний. Результаты и таблица Первой лиги
- Футбол на Скале: бойкот от Испании, сборная семейного типа и один стадион на все команды
- Тренер для Миная, разбитые надежды Петракова, провал Украины U19. Главные новости за 18 ноября
- В своем стиле. Фьюри устроил словесную перепалку с Усиком во время дуэли взглядов
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО