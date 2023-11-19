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Фьюри намекнул, куда не будет бить Усика

Бокс
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А сделает все наоборот

Фьюри намекнул, куда не будет бить Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) рассказал, что в поединке против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) будет отдавать предпочтение ударам в голову (намекая на живот как слабое место нашего спортсмена).

"Я всегда нацелен на удары по лицу. Я всегда ищу нокаут. Я всегда желаю нокаута. Я заряжен на удары по лицу! Прямо в лицо. Удары по лицу – это то, чего я хочу" – сказал Цыганский король.

Напомним, что ранее Фьюри назвал самых больших лузеров супертяжелого веса.

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Источник:
fightnews
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