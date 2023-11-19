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Усик: Я уважаю Фьюри, а уважает ли он меня – мне безразлично

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Усик: Я уважаю Фьюри, а уважает ли он меня – мне безразлично

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) рассказал о своем отношении к чемпиону по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО). Слова украинца цитирует Boxing Scene:

"Я уважаю Фьюри, а уважает ли он меня – мне все равно. Я не думаю о нем, потому что у меня впереди очень тяжелый тренировочный лагерь с большим количеством спаррингов.

Я о нем не думаю, но я уже у него в уме. Я, наверное, танцую и пою у него в голове" – сказал украинец.

Напомним, что ранее Фьюри рассказал, куда не будет бить Усика.

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