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Сергей Богачук проведет бой за временный пояс WBC

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Украинец сразится с Себастьяном Фундорой

Сергей Богачук проведет бой за временный пояс WBC

boxingscene.com

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Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал отборочный поединок в первом среднем весе (до 69,9 кг) между американцем Себастьяном Фундорой (20-1-1, 13 KO) и украинцем Сергеем Богачуком (23-1, 23 KO).

Себастьяну Фундоре 25 лет, в своём последнем бою, состоявшемся в апреле, американец уступил нокаутом соотечественнику Брайану Мендосе.

Сергею Богачуку 28 лет, единственное поражение в карьере украинец потерпел от бывшего претендента на титул американца Брэндона Адамса в марте 2021 года.

Напомним, действующим обладателем титула является американец Джермелл Чарло (35-2-1, 19 KO).

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Сергей Богачук
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