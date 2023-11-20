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Сергей Богачук проведет бой за временный пояс WBC
Украинец сразится с Себастьяном Фундорой
boxingscene.com
Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал отборочный поединок в первом среднем весе (до 69,9 кг) между американцем Себастьяном Фундорой (20-1-1, 13 KO) и украинцем Сергеем Богачуком (23-1, 23 KO).
Себастьяну Фундоре 25 лет, в своём последнем бою, состоявшемся в апреле, американец уступил нокаутом соотечественнику Брайану Мендосе.
Сергею Богачуку 28 лет, единственное поражение в карьере украинец потерпел от бывшего претендента на титул американца Брэндона Адамса в марте 2021 года.
Напомним, действующим обладателем титула является американец Джермелл Чарло (35-2-1, 19 KO).
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