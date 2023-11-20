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Джошуа: Мы отличаемся с Уайлдером тем, что у меня есть характер

Бокс

Британец поделился ожиданиями от предстоящего боя

Джошуа: Мы отличаемся с Уайлдером тем, что у меня есть характер

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа отреагировал на слова соседа по дивизиону американца Деонтея Уайлдера.

"Кто он, чёрт возьми, такой? Он боксёр, а не психолог. У парня 50 боёв, и он подрался с Джейсоном Гаверном в своём 30-м поединке, тогда как я встретился с ним в 12-м.

Мы отличаемся, и у меня есть характер. Если его команда ищет слабые места, тогда им нужно смотреть сюда, потому что я силён", — приводит слова Джошуа The Sun.

Напомним, Джошуа и Уайлдер выступят в одном вечера бокса, который состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

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