Джошуа: Мы отличаемся с Уайлдером тем, что у меня есть характер

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа отреагировал на слова соседа по дивизиону американца Деонтея Уайлдера.

"Кто он, чёрт возьми, такой? Он боксёр, а не психолог. У парня 50 боёв, и он подрался с Джейсоном Гаверном в своём 30-м поединке, тогда как я встретился с ним в 12-м.

Мы отличаемся, и у меня есть характер. Если его команда ищет слабые места, тогда им нужно смотреть сюда, потому что я силён", — приводит слова Джошуа The Sun.

Напомним, Джошуа и Уайлдер выступят в одном вечера бокса, который состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.