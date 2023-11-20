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Джошуа: Мы отличаемся с Уайлдером тем, что у меня есть характер
Британец поделился ожиданиями от предстоящего боя
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа отреагировал на слова соседа по дивизиону американца Деонтея Уайлдера.
"Кто он, чёрт возьми, такой? Он боксёр, а не психолог. У парня 50 боёв, и он подрался с Джейсоном Гаверном в своём 30-м поединке, тогда как я встретился с ним в 12-м.
Мы отличаемся, и у меня есть характер. Если его команда ищет слабые места, тогда им нужно смотреть сюда, потому что я силён", — приводит слова Джошуа The Sun.
Напомним, Джошуа и Уайлдер выступят в одном вечера бокса, который состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.
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