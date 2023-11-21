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Фьюри: Я буду драться с Усиком не ради поясов, а ради того, чтобы получить деньги и пойти домой
Британец уже не так верит в свою победу
Фото: The Guardian
Обладатель титула по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) рассказал, давит ли на него отсутствие поражений в карьере чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика ( 21-0, 14 КО).
"Я уже забирал много "нулей" в своих предыдущих боях. Я буду драться не для того, чтобы отобрать этот "ноль", пояса или еще что-то, а просто для того, чтобы одержать победу. Вот и все.
Это все неважно. Ты просто выходишь в ринг, чтобы выполнить свою работу, получить деньги и пойти домой", – сказал Фьюри.
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