Фьюри: Я буду драться с Усиком не ради поясов, а ради того, чтобы получить деньги и пойти домой

Обладатель титула по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) рассказал, давит ли на него отсутствие поражений в карьере чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика ( 21-0, 14 КО).

"Я уже забирал много "нулей" в своих предыдущих боях. Я буду драться не для того, чтобы отобрать этот "ноль", пояса или еще что-то, а просто для того, чтобы одержать победу. Вот и все.

Это все неважно. Ты просто выходишь в ринг, чтобы выполнить свою работу, получить деньги и пойти домой", – сказал Фьюри.