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Уорд: С Усиком будет тяжело, Тайсон не привык драться с маленькими бойцами
Британцу придется нелегко
Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд высказался об ожидаемом поединке между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком, который состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
"Трудно сложить мнение об этом бое, бое хорошего большого парня против хорошего маленького парня. Обычно предпочтение отдают большому парню. С Усиком будет тяжело, Тайсон не привык драться с маленькими бойцами.
Несмотря на последний бой Фьюри, можно предположить, что он всё рассчитает. Думаю, поединок получится отличным. Рад, что Усик заполучил его. Букмекеры отдают предпочтение Усику, но я считаю, что Фьюри найдёт способ победить", — сказал Уорд в подкасте The MMA Hour.
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