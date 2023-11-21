  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри: Я просто назвал Усика сосиской, это ничего не значит
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри: Я просто назвал Усика сосиской, это ничего не значит

Бокс

Британец прорабатывает варианты на случай поражения

Фьюри: Я просто назвал Усика сосиской, это ничего не значит

фото - boxingscene.com

Новина українською
Новина українською

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о своих высказываниях в адрес обладателя титулов по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

В преддверии их поединка Фьюри постоянно называет Усика "сосиской". Британец заявил, что в действительности не вкладывал в это слово никакого скрытого смысла.

"Я просто назвал его "сосиской". Это ничего не значит. Люди думают, что за всем, что я делаю, стоит большой план, и я должен его придерживаться. Нет, это не так. Я просто назвал человека "сосиской". Я не думал об этом, я просто сделал это", — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Sky Sports Boxing.

По теме
yellow-arrow
Уорд: С Усиком будет тяжело, Тайсон не привык драться с маленькими бойцами
yellow-arrow
Фьюри: Я буду драться с Усиком не ради поясов, а ради того, чтобы получить деньги и пойти домой
yellow-arrow
Уоррен: Я думаю реванш Фьюри и Нганну состоится, но сначала нужно провести бой с Усиком
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fightnews
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости