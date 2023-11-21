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Фьюри: Я просто назвал Усика сосиской, это ничего не значит
Британец прорабатывает варианты на случай поражения
фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о своих высказываниях в адрес обладателя титулов по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.
В преддверии их поединка Фьюри постоянно называет Усика "сосиской". Британец заявил, что в действительности не вкладывал в это слово никакого скрытого смысла.
"Я просто назвал его "сосиской". Это ничего не значит. Люди думают, что за всем, что я делаю, стоит большой план, и я должен его придерживаться. Нет, это не так. Я просто назвал человека "сосиской". Я не думал об этом, я просто сделал это", — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Sky Sports Boxing.
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